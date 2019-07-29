Москву на неделе ждёт самая холодная ночь и потепление

Ночь со вторника на среду будет самой холодной. Воздух прогреется не более чем до девяти градусов.

Начиная со среды, 31 июля, в Москву начнёт возвращаться тёплая погода. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

— Со среды температура воздуха будет повышаться — в субботу уже 17–18 градусов, в воскресенье около 20 градусов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во второй половине недели в столице пройдут небольшие дожди. Скорость ветра будет достигать 7–12 метров в секунду.

Ночь со вторника на среду станет самой холодной на текущей неделе. Температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов тепла, в области — пять-десять, что ниже нормы примерно на восемь-девять градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 29 июля.