Лобовое столкновение авто в Карелии привело к гибели четырёх человек

7

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

В 9:50 мск на 687-м километре автодороги "Кола" произошло лобовое столкновение Dodge и Skoda Octavia, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибшие — водитель Dodge, водитель и две пассажирки Skoda. После аварии проезжая часть федеральной трассы была перекрыта. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×