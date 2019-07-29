Лобовое столкновение авто в Карелии привело к гибели четырёх человек

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

— В 9:50 мск на 687-м километре автодороги "Кола" произошло лобовое столкновение Dodge и Skoda Octavia, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибшие — водитель Dodge, водитель и две пассажирки Skoda. После аварии проезжая часть федеральной трассы была перекрыта. Обстоятельства аварии устанавливаются.