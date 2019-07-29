Москвичей призвали не кормить бобров

Рацион грызунов в естественной среде обитания составляет древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород.

Москвичей и гостей столицы призвали не подкармливать живущих в городе бобров, так как у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением.

— Среднестатистические городские жители не способны обеспечивать животных естественной для них пищей и пытаются подкармливать их яблоками, морковью и другими овощами и фруктами, — рассказали агентству "Москва" в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

По словам собеседника агентства, подобная пища для млекопитающих неестественна и может вызвать осложнения в пищеварительной системе. Подкармливание грызунов поспособствует утрате у них инстинкта самостоятельной добычи пропитания.

Рацион бобров составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород и водная и прибрежно-водная растительность, а не фрукты.

В Москве живёт несколько десятков бобров. Животные обитают в лесопарках Северо-Восточного административного округа, парках "Москворецкий", "Долина реки Сетунь", а также в Покровском-Стрешневе.

Ранее Лайф писал, что бобры впервые за десять лет были замечены на юго-востоке Москвы.