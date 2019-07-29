Из жительницы Индии вытащили 80 серёжек, 69 цепочек, 46 монет на 4 млн

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Фото © Hindustan Times

После того как пациентка призналась, что проглотила драгоценности сама, врачи направили её к психиатру.

Индийские хирурги извлекли из желудка жительницы Западной Бенгалии Руни Хатун около 1,6 килограмма украшений. Об этом сообщает Hindustan Times.

В больницу 22-летняя девушка была госпитализирована с жалобами на боль в животе и тошноту. После каждого приёма пищи у неё начиналась рвота. Во время операции хирурги достали из желудка пациентки 80 серёжек, 69 цепочек, 46 монет, 11 колечек для носа, восемь медальонов, пять ножных браслетов, а также наручные часы.

<p>Фото © <a href="https://www.hindustantimes.com/rf/image_size_960x540/HT/p2/2019/07/25/Pictures/_0e24374e-ae9f-11e9-a723-55bad35bb354.jpg" target="_blank">Hindustan Times</a></p>

Пациентка призналась, что все драгоценности проглотила сама. Врачи направили женщину к психиатру. Отмечается, что суммарная стоимость всех украшений превышает 50 тысяч фунтов стерлингов (более четырёх миллионов рублей).

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