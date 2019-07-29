МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна

В юго-восточном кратере горы образовалась новая трещина, которая и стала причиной лавовых потоков, выбросов пепла и взрывов.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил россиян о неблагоприятной обстановке на итальянском острове Сицилия. Жёлтый уровень опасности введён в регионе в связи с повторной активизацией вулкана Этна, поясняют специалисты.

— На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен жёлтый уровень опасности, возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети "Твиттер".

Как уточняет британский таблоид The Daily Express, в последнее время на Этне наблюдается рост взрывной активности с выбросом пепла и пирокластическими потоками. В частности, вулканологи отмечают деятельность нового юго-восточного кратера. Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии (INGV), камеры наблюдения показали увеличенное количество выбросов газа с этой стороны горы. Таким образом, считают учёные, в кратере образовалась новая трещина, которая и стала причиной лавовых потоков, выбросов пепла и взрывов.

Новое извержение началось в субботу, 27 июля, в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Массивное облако пепла достигло высоты четыре с половиной километра, после чего последовала вулканическая вибрация и выбросы потоков лавы.

Власти региона выпустили предупреждающие объявления для воздушного транспорта, однако авиасообщение не прерывалось. В воскресенье, 28 июля, ​​учёные зафиксировали значительное снижение сейсмической и вулканической активности. Однако в понедельник утром из юго-восточного кратера произошли новые выбросы пепла. Таким образом, считают эксперты, в связи с повышенной активностью вулкана Этна опасность в регионе сохраняется.

Spectacular views of Etna in eruption yesterday, July 27th. Report: @INGVvulcani pic.twitter.com/rMYjv0NPlF — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28 июля 2019 г.

Примечательно, что самый высокий вулкан в Европе (высота Этны составляет 3295 метров над уровнем моря, что в два с половиной раза превышает высоту следующего по величине вулкана — Везувия) может просыпаться несколько раз в году, при этом урон наносит редко. За всё время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первая документально зафиксированная активность относится к 1226 году до нашей эры. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Ранее Лайф писал, что вулкан Этна также просыпался в конце мая этого года.