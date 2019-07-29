Буйный фанат разбил стёкла Mercedes певицы Земфиры

На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался обратить на себя внимание звезды.

Московская полиция задержала 35-летнего злоумышленника, который совершил нападение на "мерседес" певицы Земфиры во дворе её дома в центре столицы. Само происшествие произошло ещё в субботу, однако стало известно о нём только сейчас.

Агентство "Москва" сообщает, что поздно вечером 27 июля в полицию позвонила сама Земфира Рамазанова и рассказала, что какой-то мужчина бьёт стёкла в её автомобиле. Прибывшие на место правоохранители скрутили подозреваемого. Им оказался московский дворник, а по совместительству фанат творчества певицы. На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался привлечь внимание звезды.

На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде, сумма ущерба устанавливается.

Земфира — российская рок-певица, композитор, продюсер и автор песен. Её называют основоположницей "женского рока" и "голосом поколения". На счету исполнительницы шесть альбомов, последний из которых — "Жить в твоей голове" — вышел в 2013 году.

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