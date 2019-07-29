Киев анонсировал возобновление переговоров с Россией по газу

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа. Об этом он сообщил в интервью порталу "РБК-Украина".

По его словам, о готовности вести переговоры заявляла и российская сторона.

— Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому пять миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов, — сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что РФ предпочитает напрямую договариваться с Украиной насчёт продажи газа и Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит. Министр отмечал, что при этом нужно дождаться, когда в Незалежной будет сформировано новое правительство.