Генштаб: Террористы продолжают попытки организовать атаки на авиабазу Хмеймим

Для этого в основном используются реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники.

Боевики в Сирии не прекращают попыток организовать атаки на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом в понедельник заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Для этого, по его словам, преимущественно используются реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники.

Очередные такие попытки обстрела российских объектов были предприняты террористами 17 и 21 июля.

— Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены, — указал генерал-полковник Рудской.

Отметим, что в течение всего июля со стороны боевиков периодически фиксировались обстрелы населённых пунктов Кинсибба провинций Латакия, Сабикия и Алеппо.

Как уже сообщал Лайф, в сирийской провинции Идлиб продолжаются боевые действия между правительственными войсками и различными группировками террористов. На прошедшем саммите G20 прошла встреча лидеров России и США, на которой Владимир Путин и Дональд Трамп подняли тему стратегической стабильности, в том числе обсудили ситуацию в Идлибе.