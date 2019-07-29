Меган Маркл стала редактором британского Vogue

Номер, на обложке которого фотографии 15 женщин и зеркало, поступит в продажу 2 августа.

Герцогиня Суссекская Меган Маркл стала первым приглашённым редактором за 103-летнюю историю Vogue. Жена принца Гарри работала над сентябрьским выпуском британской версии журнала, сообщается в аккаунте издания в "Инстаграме".

На обложке выпуска — фотографии 15 женщин, которые меняют жизнь ради общего блага. Всех героинь номера отбирали лично Меган Маркл и главный редактор издания Эдвард Эннинфул.

Помимо фотографий известных женщин, среди которых актрисы Джейн Фонда и Сальма Хайек, на обложке есть 16-й слот — в печатной версии издания он станет зеркалом. По идее Маркл, он продемонстрирует, что читательницы также по-своему меняют мир.

Как рассказал Эннинфул, над выпуском они с Маркл работали последние несколько месяцев. В продажу в Великобритании журнал поступит 2 августа.

Ранее Лайф сообщал, что благодаря Маркл доход британской королевской семьи увеличился на 3,5 миллиона фунтов.