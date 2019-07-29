Российские военные обвинили США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии

Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований.

США готовят специальные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры и осуществления терактов против правительственных войск в Сирии. Об этом в понедельник сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской. По его словам, военным также известно, где располагается их тренировочный лагерь.

— В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооружённого формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племён, — указал он.

Общая численность боевиков достигает 2700 человек. Большая часть из них после подготовки в Эт-Танфе перебрасывается вертолётами ВВС США в район Заевфратья.

— Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций Правительства Сирии, — отметил Рудской.

Отметим, что действия США в Сирии вызывают обеспокоенность ещё и на фоне их отказа принимать участие в переговорах, которые пройдут в начале августа в Нур-Султане.

Американские власти заявили, что "ООН и только ООН" является форумом для политического прогресса в Сирии, а переговоры астанинской группы "не могут заменить Женеву".