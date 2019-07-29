Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за проблем с документами

Боксёр скончался 23 июля в США после того, как 20 июля получил серьёзные травмы в бою против пуэрториканца Субриэля Матиса.

Процесс отправки тела российского боксёра Максима Дадашева из США в Россию затягивается из-за проблем с оформлением документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации бокса России.

— Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг, — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что тело отправят во вторник.

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. В Федерации бокса России пообещали взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена, однако он скончался 23 июля.

Ранее вдова боксёра назвала того, кого она считает виновным в смерти мужа.