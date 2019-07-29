Полёты российской авиации в Сирии сокращены до минимума

Полёты российской авиации в Сирии в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки сокращены до минимального количества. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Численный состав российской группировки войск сокращён и доведён до установленного штата баз, достаточного для выполнения задач, — отметил он.

Завершить активные боевые действия Вооружённых сил России в Сирии в декабре 2017 года позволил разгром крупных террористических формирований, заметил Рудской. По его словам, сейчас в Сирии продолжается программа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев.