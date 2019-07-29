Мэр Чебоксар хочет поступить "как Тарас Бульба" после ДТП с участием сына

Глава Администрации города Чебоксары Алексей Ладыков признался, что у него возникает желание поступить со своим скандально известным сыном так же, как герой повести Николая Гоголя Тарас Бульба.

Ладыков отметил, что, хотя должность мэра Чебоксар он занимает временно, он "всегда будет отцом своего сына". Кроме того, он рассказал о сложностях, которые возникают у родителей при оценке поступков своих детей.

— Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остаётся только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, — написал он в своём инстаграме.

Также Ладыков добавил, что на месте пострадавших в ДТП, виновником которого стал его сын, мог оказаться любой человек — он сам, его мать или даже младшие дети. Поэтому, уточнил мэр, у него "не может быть никаких оснований для оправдания".

— Причина этого ДТП — в преступной экстремальности и патологической безответственности, — заключил мэр Чебоксар.

Напомним, что 22 июля на трассе под Чебоксарами автомобиль Audi Q7 разогнался до 200 км/ч и врезался в ограждение, после чего столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате все участники ДТП оказались в кювете. Водитель иномарки скрылся с места преступления. Впоследствии его отыскали и задержали, им оказался сын главы Администрации города Чебоксары Олег Ладыков.

При этом молодой человек предстал перед судом не в первый раз. В мае этого года Олега осудили на год и четыре месяца лишения свободы условно за избиение сотрудника полиции при исполнении.

Как сын мэра Чебоксар отбывает условку, читайте в материале Лайфа "Новые похождения золотого мальца"