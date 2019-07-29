В Киеве рассказали, что Меркель посмотрела "Слугу народа"

Глава ведомства отметил, что сериал смотрели и его зарубежные коллеги, но не уточнил, кто именно.

Канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела ряд эпизодов сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин в интервью "Укринформу".

— Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель, её команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела, — заверил глава ведомства.

В то же время Климкин добавил, что не знает, о каких эпизодах идёт речь. По словам дипломата, сериал также посмотрели несколько его иностранных коллег, но не стал уточнять их фамилии, поскольку "не спрашивал у них разрешения".

Премьера одного из самых успешных на украинском телевидении сериалов состоялась в ноябре 2015 года. Всего "Слуга народа" состоит из трёх сезонов. Режиссёром стал Алексей Кирющенко. В основе сюжета лежит история обычного учителя Василия Голобородько (его и сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский), который на фоне популярности видеоролика с ним в Интернете становится главой украинского государства. В проморолике к третьему сезону сериала в сатирической форме "похоронили" Петра Порошенко.