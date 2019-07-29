МЧС прогнозирует, что новая волна паводка в Приангарье будет слабее предыдущей

В Росгидромете при этом считают, что вода в реке Ия поднимется в пределах 10,5 метра.

Новая волна паводка в Иркутской области будет слабее предыдущей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС РФ Валентина Нелюбова.

— По сравнению с осадками, которые у нас были 27–28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже не будет, — заявил Нелюбов.

Согласно прогнозу Росгидромета, вода в реке Ия поднимется в пределах 10,5 метра. Отмечается, что 30 июля в южных районах Иркутской области вновь пройдут сильные дожди.

Сегодня, 29 июля, уровень воды достиг отметки в 7,5 метра. За сутки из подтопленных районов было эвакуировано более тысячи человек.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших. При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась — 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.