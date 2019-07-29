Volvo отзывает более четырёх тысяч автомобилей в России из-за угрозы возгорания

Росстандарт сообщил об отзыве 4473 автомобилей марки Volvo. Он коснётся моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country, реализованных с 2014 по 2019 год.
— Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться, — сказано в сообщении.
Как отмечается, из-за указанной проблемы в моторном отсеке может произойти локальное возгорание.
Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев автомобилей. Проверить, попадает ли ваша машина под отзыв, можно здесь.
В целом по всему миру из-за возможной проблемы с впускным коллектором двигателя будет отозвано около полумиллиона автомобилей Volvo.
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