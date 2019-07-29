Volvo отзывает более четырёх тысяч автомобилей в России из-за угрозы возгорания

Владельцы машин могут обратиться на горячую линию, все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно.

Росстандарт сообщил об отзыве 4473 автомобилей марки Volvo. Он коснётся моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country, реализованных с 2014 по 2019 год.

— Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться, — сказано в сообщении.

Как отмечается, из-за указанной проблемы в моторном отсеке может произойти локальное возгорание.

Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев автомобилей. Проверить, попадает ли ваша машина под отзыв, можно здесь.

В целом по всему миру из-за возможной проблемы с впускным коллектором двигателя будет отозвано около полумиллиона автомобилей Volvo.