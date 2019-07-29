В Италии самолёт рухнул на автостраду

По словам очевидцев, воздушное судно совершило рискованный манёвр и упало на запасную полосу.

В Италии на трассу, соединяющую области Лигурия и Пьемонт, упал легкомоторный самолёт, пилот погиб. Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошёл возле города Алессандрия утром. Движение на автостраде не было интенсивным, поэтому удалось избежать большого числа жертв. Очевидцы отмечают, что самолёт совершил рискованный манёвр и рухнул на резервную полосу. Личность пилота устанавливается. Прибывшие на место происшествия эксперты выясняют обстоятельства крушения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье легкомоторный самолёт при падении оборвал ЛЭП.