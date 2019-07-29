В Саратове шестилетняя девочка жила в подпольной псарне с 25 собаками

В доме везде был разбросан мусор, еда лежала на полу, а клетки с животными не убирали.

Саратовские полицейские вызволили девочку, которая долгое время жила с десятками собак в подпольной псарне, которую держали её родители. Об этом сообщает "Версия-Саратов" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Шестилетнего ребёнка изъяли из семьи, которая уже стояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних как неблагополучная, однако два месяца назад этот статус с неё сняли по неизвестным причинам.

По информации "Взгляд-инфо", в частном доме в Кировском районе в неволе и антисанитарных условиях содержались 25 породистых собак, два кота и кролик. При этом всем из них требовалась помощь ветеринаров, поскольку животные были сильно истощены.

Предположительно, семья, в которой росла девочка, на протяжении нескольких лет занималась перекупкой потерянных или украденных домашних животных. Группе зоозащитников удалось забрать 19 животных.

Сейчас в ситуации разбираются следователи, они выясняют все детали и обстоятельства происшествия.