Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице — видео

34

Конфликт был предотвращён благодаря охранникам футболиста, вмешавшимся в потасовку.

На Ибице неизвестный пытался напасть на капитана "Барселоны" и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Инцидент произошёл во время вечеринки.

Судя по опубликованной в соцсетях информации, охрана спортсмена вмешалась в потасовку, когда Месси собирался ответить своему обидчику.

В результате конфликт был предотвращён.

Напомним, в июне Лионель Месси, заработавший за год 127 миллионов долларов, стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×