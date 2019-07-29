Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице — видео

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7— mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019
На Ибице неизвестный пытался напасть на капитана "Барселоны" и футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Инцидент произошёл во время вечеринки.
Судя по опубликованной в соцсетях информации, охрана спортсмена вмешалась в потасовку, когда Месси собирался ответить своему обидчику.
The GOAT is fine 👑 pic.twitter.com/uXwB4IBLIW— mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019
В результате конфликт был предотвращён.
Напомним, в июне Лионель Месси, заработавший за год 127 миллионов долларов, стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes.
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