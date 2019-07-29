Камеры засняли подозреваемого в убийстве блогерши, найденной в чемодане

Убитая вела популярный в "Инстаграме" блог о путешествиях и одежде известных брендов.

Подозреваемый в убийстве студентки медицинского вуза и популярной блогерши попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Пятый канал.

Предполагается, что мужчина, сначала заходящий в подъезд с пакетом, а затем выходящий с чемоданом, и есть преступник.

Напомним, 24-летняя Екатерина была популярна в "Инстаграме". Она вела блог о путешествиях и дорогой одежде. Она несколько дней не выходила на связь, после чего родители забили тревогу. Позже её тело обнаружили в чемодане. На шее и груди девушки виднелись колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По одной из версий, убийство могло быть совершено из-за ревности.