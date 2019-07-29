Эксперты выбрали безопасную зубную пасту

Эксперты проверили семь образцов зубной пасты для ежедневного использования и рекомендовали к покупке пять из них. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Росконтроля".
В лабораторию попали продукты брендов "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".
Как отметили специалисты, в зубных пастах показатель рН должен быть в пределах от 4,5 до 10,5 — в эти рамки вписываются все проверенные образцы.
Главная задача пасты — качественное очищение зубов. С ней примерно на одинаковом — среднем — уровне справляются прошедшие экспертизу "Росконтроля" пасты.
— Результаты чуть выше остальных показала паста "Лесной бальзам", незначительно отстал от остальных участников теста President, — сказано в сообщении.
В список товаров с замечаниями была добавлена зубная паста Splat Professional, в чёрный список "Росконтроля" — паста бренда "Новый жемчуг", не соответствующая требованиям безопасности. Остальные были рекомендованы к покупке.
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