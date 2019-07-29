Эксперты выбрали безопасную зубную пасту

Согласно статистике, в среднем за жизнь человек съедает около двух килограммов этой массы.

Эксперты проверили семь образцов зубной пасты для ежедневного использования и рекомендовали к покупке пять из них. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Росконтроля".

В лабораторию попали продукты брендов "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".

Как отметили специалисты, в зубных пастах показатель рН должен быть в пределах от 4,5 до 10,5 — в эти рамки вписываются все проверенные образцы.

Главная задача пасты — качественное очищение зубов. С ней примерно на одинаковом — среднем — уровне справляются прошедшие экспертизу "Росконтроля" пасты.

— Результаты чуть выше остальных показала паста "Лесной бальзам", незначительно отстал от остальных участников теста President, — сказано в сообщении.

В список товаров с замечаниями была добавлена зубная паста Splat Professional, в чёрный список "Росконтроля" — паста бренда "Новый жемчуг", не соответствующая требованиям безопасности. Остальные были рекомендованы к покупке.

Ранее учёные рассказали, как из-за использования зубной пасты у человека может развиться диабет второго типа.