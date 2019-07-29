Атлантический совет внесён в список нежелательных в России организаций

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Фото © AP Photo / Virginia Mayo

Организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, сообщали ранее в Генпрокуратуре.

Министерство юстиции России включило американский Атлантический совет в список организаций, деятельность которых в РФ нежелательна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе соответствующее решение было принято Генпрокуратурой. Ведомство пришло к выводу, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Атлантический совет существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений. Его председателем с 2014 по 2017 год был нынешний посол США в РФ Джон Хантсман.

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