Атлантический совет внесён в список нежелательных в России организаций

Министерство юстиции России включило американский Атлантический совет в список организаций, деятельность которых в РФ нежелательна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На прошлой неделе соответствующее решение было принято Генпрокуратурой. Ведомство пришло к выводу, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Атлантический совет существует с 1961 года как крупный исследовательский институт в сфере международных отношений. Его председателем с 2014 по 2017 год был нынешний посол США в РФ Джон Хантсман.
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