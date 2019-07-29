Житель Германии убил домработницу-украинку, которую не хотел отпускать на родину

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Фото © Facebook / Наташа Михайлюк

На заработки девушка уехала в мае и должна была вернуться на родину в конце июля. У неё осталась восьмилетняя дочь.

В Берлине 64-летний мужчина зарезал 24-летнюю украинку Наталью Михайлюк, которая была его домработницей и выгуливала его собаку, сообщают "Факты".

На заработки в Германию девушка уехала в мае и должна была вернуться на родину в конце июля. Последний раз Наталья общалась с гражданским мужем 21 июля, а после перестала выходить на связь. 24 июля на Украину прибыла посылка с её вещами, которую девушка отправила, чтобы не везти тяжёлые сумки.

Когда родственники и друзья украинки забили тревогу, в дом, где работала девушка, поехала её соотечественница, проживающая в Берлине. Она увидела на лестничной клетке следы крови и вызвала правоохранителей.

Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, она нашли там Наташу. Она была мертва. По предварительным данным, её тело пролежало там несколько дней. Наташин работодатель был дома, — рассказал порталу друг убитой Андрей.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2181291808653556&set=pb.100003182748924.-2207520000.1564401824.&type=3&theater" target="_blank">Наташа Михайлюк</a></p>

По его словам, Наталья скончалась от удара ножом в спину. Сейчас работодатель Михайлюк, утверждающий, что ничего не помнит, арестован.

Как-то раз она обмолвилась, что работодатель не хочет её отпускать, — отметил Андрей.

Теперь родственники Натальи пытаются забрать её тело на Украину.

Ранее Лайф писал, что в Германии жестоко убили и сбросили в реку украинку-рекордсменку из шоу талантов.

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