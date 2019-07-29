Правозащитники просят обеспечить жертв домашнего насилия охранными ордерами

Кроме того, для таких россиянок предлагают ввести госзащиту по тому же механизму, как сегодня защищают свидетелей по уголовным делам.

Эксперты предлагают защищать жертв домашнего насилия с помощью охранных ордеров или предоставлять им государственную защиту, как, например, свидетелям по уголовным делам. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— Смысл охранного ордера в следующем. Когда жертва подаёт в суд на насильника, то суд выносит решение о запрете приближаться к жертве на определённое расстояние, — приводит слова Цветкова НСН.

Идея с предоставлением госзащиты также выглядит в глазах экспертов вполне реализуемой. Если правоохранительные органы подозревают, что женщине может грозить опасность после обращения в полицию или суд, то на ближайшие трое суток прямо у её квартиры должен быть организован круглосуточный пост.

— К этим действиям можно было бы подключить не только полицию, но и Росгвардию, — заключил Цветков.

За эти трое суток женщина может найти адвоката, попробовать переселиться или найти для себя кризисный центр, в который она могла бы приехать за защитой вместе с ребёнком.

Ранее эксперты заявили, что большинство женщин в российских тюрьмах сидят за убийство агрессора. Так, например, Лайф рассказывал о вынесенном приговоре безногой россиянке, которая убила мужа-садиста.