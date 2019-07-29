В Иванове возбудили уголовное дело после убийства у бара

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Подозреваемым по делу проходит 33-летний житель областного центра. Он объявлен в розыск.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства у входа в бар "Рокко" в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ. В розыск объявлен 33-летний житель города Иваново.

Напомним, что конфликт начался после того, как одна из посетительниц пожаловалась своему парню на приставания пьяного мужчины. Молодой человек приехал защитить её вместе с приятелем, который в ходе возникшей драки и застрелил обидчика, а потом сбежал. Лайф публиковал видео с моментом убийства, данные кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет.

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