В Иванове возбудили уголовное дело после убийства у бара

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства у входа в бар "Рокко" в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ. В розыск объявлен 33-летний житель города Иваново.
Напомним, что конфликт начался после того, как одна из посетительниц пожаловалась своему парню на приставания пьяного мужчины. Молодой человек приехал защитить её вместе с приятелем, который в ходе возникшей драки и застрелил обидчика, а потом сбежал. Лайф публиковал видео с моментом убийства, данные кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram