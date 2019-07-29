Мосгорсуд освободил ещё одну знакомую полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор ещё одной знакомой полковника Захарченко, бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой. Суд учёл время нахождения под домашним арестом и в СИЗО.
— Приговор изменить... Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда, — сказал судья.
Останкинский суд Москвы ранее назначил ей наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Дело Галины Марчуковой слушалось в особом порядке, что означало полное признание вины и гарантировало более мягкое наказание.
Ранее суд смягчил наказание и освободил в зале суда сестру Марчуковой Ларису.
Сам Захарченко услышал свой приговор 10 июня. Бывший полковник был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 117,9 миллиона рублей.
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