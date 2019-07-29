В США на съёмках рэп-клипа расстреляли людей

В результате происшествия в критическом состоянии в медицинских учреждениях находятся трое молодых людей.

Один человек погиб и ещё пятеро пострадали в результате перестрелки незадолго до начала съёмок рэп-клипа в штате Филадельфия, США. Об этом сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июля, около 20:00 (3:00 понедельника мск) в районе Элмвуд Парк. Группа из десяти человек, каждому из которых было около 20 лет, собиралась начать съёмку музыкального клипа, когда из чёрной машины вышел неизвестный человек и открыл огонь по молодым людям.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили шесть пострадавших, среди них был 21-летний мужчина, который позже скончался в результате огнестрельного ранения в голову. Ещё одного мужчину с таким ранением доставили в местное отделение клинической больницы в критическом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

— Они собирались снимать рэп-видео, когда кто-то, пара человек, выстрелили в них, — рассказал комиссар полиции Филадельфии Ричард Росс.

Как уточняет телеканал, пока полиция по этому делу никого не арестовала.