На Украину вернулась собака-моряк, "участвовавшая" в керченской провокации

Весёлой и смелой Джесси, которой только исполнился год, пожелали долгой и счастливой жизни.

На Украину вернулась собака по кличке Джесси с буксира "Яны Капу", который задержали осенью 2018 года вместе с 24 моряками после провокации в Керченском проливе. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Он добавил, что всё это время пёс содержался у пограничников.

По словам адвоката Анастасии Георгиевской, Джесси забрала к себе семья моряка Сергея Чулибы.

— Хочу поблагодарить пограничников, что заботились о ней всё это время, — написала юрист в посте в "Фейсбуке", пожелав животному долгой и счастливой жизни.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.