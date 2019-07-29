На Украину вернулась собака-моряк, "участвовавшая" в керченской провокации

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Фото © "Фейсбук"/anastasia.georgievskaya

Весёлой и смелой Джесси, которой только исполнился год, пожелали долгой и счастливой жизни.

На Украину вернулась собака по кличке Джесси с буксира "Яны Капу", который задержали осенью 2018 года вместе с 24 моряками после провокации в Керченском проливе. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Он добавил, что всё это время пёс содержался у пограничников.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34;/<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2831311213610922&set=a.116386178436786&type=3&theater" target="_blank">sbadamshin</a></p>

По словам адвоката Анастасии Георгиевской, Джесси забрала к себе семья моряка Сергея Чулибы.

Хочу поблагодарить пограничников, что заботились о ней всё это время, — написала юрист в посте в "Фейсбуке", пожелав животному долгой и счастливой жизни.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34;/<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2982784051748460&set=pcb.2982772501749615&type=3&theater" target="_blank">anastasia.georgievskaya</a></p>

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.

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