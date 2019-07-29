Продавцов хотят обязать заранее сообщать россиянам о цене ремонта смартфонов

Есть мнение, что на гаджеты экономкласса специально снижают цены, рассчитывая, что их неизбежный ремонт принесёт дополнительную сверхприбыль.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к Министерству промышленности и торговли с предложением разработать дополнительные меры защиты покупателей от неоправданных расходов. Как сообщает News.ru, он предлагает обязать продавцов заранее информировать покупателя о том, во сколько ему обойдётся ремонт новенького смартфона.

Основные претензии у Милонова именно к продавцам недорогих гаджетов. Парламентарий подозревает, что они умышленно снижают цены на некоторые модели, отдавая себе отчёт в неизбежности ремонта и таким образом прогнозируя дополнительную прибыль.

— Порой цена на замену экрана на смартфоне экономкласса может составлять до трёх четвертей стоимости нового аппарата, — утверждает народный избранник.

Между тем эксперты утверждают, что пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android. В июне 2019 года около 18% торговых сделок было связано с переходом с "яблочного" устройства на смартфон Samsung.

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