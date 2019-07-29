На Украине освободили мужчину, обвинённого в причастности к перевозке "Бука"

Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в полиции, а в ночное время суток быть дома.

На Украине из тюрьмы вышел мужчина, обвинённый в причастности к перевозке на автотягаче зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, как утверждает украинская сторона, в июле 2014 года был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

— Срок тюремного заключения [Дмитрия] Куприяна истёк 20 июня текущего года, — сказано в сообщении.

Как отмечается, за мужчиной, осуждённым в 2017 году, установлен административный надзор сроком на один год. Он обязан четыре раза в месяц отмечаться в полиции, а в ночное время суток быть дома. Также Куприяну запрещено посещать рестораны, кафе, бары и магазины с целью приобретения спиртного.

По данным СБУ, именно Дмитрий Куприян летом 2014 года организовал похищение трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Напомним, авиакатастрофа произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа "боинга", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.