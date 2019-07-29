Возбуждено уголовное дело о применении насилия к полиции на митинге 27 июля

48-летний подозреваемый кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении одного из участников несогласованного митинга 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Речь идёт о статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД по Мещанскому району.

— Он кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак, — уточнил собеседник агентства.

Отметим, что ещё как минимум двое сотрудников Росгвардии получили травмы в результате действий участников несанкционированной акции протеста. Как уже сообщал Лайф, у них оказались обожжены глаза от распыления перцового газа неизвестными митингующими.

Напомним, на субботнем митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. При этом накануне акции Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности этого мероприятия.