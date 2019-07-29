Экс-замгубернатора Челябинской области попал в ДТП, против него возбуждено дело

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, при этом Косилов свою вину отрицает.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов попал в ДТП в Аргаяшском районе, передаёт URA.RU.

Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июля, в 14:30 по местному времени (12:10 мск) на 18-м километре автодороги Байрамгулово — Новоандреевка. Автомобиль Lexus, за рулём которого был Косилов, якобы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. За рулём машины отечественного производителя находился мужчина 1977 года рождения.

В результате происшествия водитель "лады" и два пассажира госпитализированы. В частности, молодая девушка была прооперирована, сейчас она находится в реанимации.

Косилов прошёл медицинское освидетельствование, которое опровергло первоначальные предположения о том, что в момент аварии он был пьян. Кроме того, он отрицает, что является виновником аварии, заявляя, что ехал по своей полосе.

В отношении экс-замгубернатора было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 264 УК РФ "Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".