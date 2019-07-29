На Украине призвали к введению санкций из-за Крымского моста

Киев должен рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом в интервью изданию "Сегодня" заявил Антон Кориневич, являющийся так называемым постпредом президента Украины Владимира Зеленского в Крыму.

— Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьёзно обсудить. Возможно, тоже внести определённые изменения в законодательство, — сказал он.

Кориневич отметил, что Украина "вряд ли могла не допустить" строительство моста.

Мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России. Его длина — 19 километров. В мае прошлого года президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту, сев за руль КамАЗа. Поезда по мосту отправятся в путь в конце этого года.