Автобус с 37 пассажирами вылетел с трассы в Черногории, есть пострадавшие

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Пассажирский автобус вылетел с трассы на северо-западе Черногории. Как сообщает национальное телевидение страны, перед этим транспортное средство столкнулось с автомобилем.

Сообщается, что в автобусе, который следовал в сербский Врбас, находилось 37 пассажиров, более 30 получили различные травмы. 26 из них остались на лечении в больнице города Плевля.

Среди наиболее пострадавших — водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются.

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