Автобус с 37 пассажирами вылетел с трассы в Черногории, есть пострадавшие

Пассажирский автобус вылетел с трассы на северо-западе Черногории. Как сообщает национальное телевидение страны, перед этим транспортное средство столкнулось с автомобилем.
Pljevlja: U sudaru autobusa i mercedesa 37 osoba povrijeđeno, nema životno ugroženihhttps://t.co/34ZhHAUdZc pic.twitter.com/2I0WeYXV1R— Portal RTCG (@MMC_RTCG) July 29, 2019
Сообщается, что в автобусе, который следовал в сербский Врбас, находилось 37 пассажиров, более 30 получили различные травмы. 26 из них остались на лечении в больнице города Плевля.
Среди наиболее пострадавших — водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются.
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