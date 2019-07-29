В Москве закрыли клинику, где аборты делал экономист

Отмечается, что лжеврач включал аппарат УЗИ, но не пользовался им, а лишь создавал видимость.

Росздравнадзор закрыл московскую клинику, где экономист под видом врача делал пациенткам аборты на поздних сроках беременности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению, — говорится в сообщении.

Сведения о нанесении тяжкого вреда здоровью поступили в Росздравнадзор в марте этого года. По итогам проверки ООО "Евроклиник" специалисты выяснили, что медикаменты назначались без предварительной диагностики всем пациенткам, включая тех, чей срок беременности превышал 12 недель, а также несовершеннолетним.

Сейчас лжеврач находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по 123-й и 238-й статьям УК РФ.