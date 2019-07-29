Около 500 населённых пунктов накрыло дымом от лесных пожаров в Сибири

Около 500 поселений России в более чем 20 регионах Сибири и Дальнего Востока оказались в зоне задымления в связи с масштабными пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские и экстренные службы.

— За последнее время задымление от лесных пожаров было зафиксировано в 24 регионах, в дыму находились порядка 500 населённых пунктов, — цитирует собеседника агенство.

И если в некоторых регионах ситуация постепенно улучшается, то в других, к примеру, в Иркутской области и Алтайском крае, дым сохраняется.

— Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается. <...> Население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание [этой — Прим. Лайфа] помощи, — ранее сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров.

На задымлённость жаловались жители Новосибирской области. Кроме того из-за смога возросло число вызовов скорой в Омске.