Мать живущей в подпольной псарне девочки воровала породистых собак

Заводчица подбирала потерявшихся животных, никак не реагировала на объявления хозяев, перепродавала по своим ценам, а иногда случала у себя в доме.

Хозяйка подпольной псарни в Саратове, в которой вместе с 25 собаками жила шестилетняя девочка, воровала породистых животных с улиц города.

— Она собирала их по городу, у неё были специальные люди, которые притаскивали ей породистых питомцев, — рассказала Лайфу о хозяйке псарни администратор волонтёрской группы "Бумеранг 64" Олеся Кретова.

При этом все животные, которых удалось забрать группе зоозащитников, было чем-то больны.

— Мы провели первичный приём, при котором сразу же выяснилось, что каждая собака была чем-то больна. Благо они были молодыми, это позволило им стойко держаться, — пояснила ветеринарный врач Изабелла Фаизова.

Что касается девочки, которую изъяли из семьи, она помещена в реабилитационный центр. Жестокого обращения с несовершеннолетней зафиксировано не было. У девочки не выявили истощения, на людях она появлялась в одежде, соответствующей возрасту.

— Мы всегда стремимся к тому, чтобы ребёнок оставался в своей семье, ни в коем случае ребёнка никто отнимать не хочет, сейчас будут работать специалисты, психологи дадут заключение об отношениях матери и её дочери, — рассказала Лайфу председатель Комиссии по делам несовершеннолетних Анжелика Потапова.

В ситуации разбираются правоохранители, они выясняют все обстоятельства случившегося.