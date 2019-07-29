Детский палаточный лагерь на Урале закрыли из-за многочисленных нарушений

Учреждение, в частности, не было внесено в реестр официальных организаций отдыха и оздоровления детей.

В Челябинской области под городом Кыштымом прикрыли детский палаточный лагерь "Ветер перемен". Как сообщили порталу "360" в Министерстве образования и науки региона, решение было принято после обнаружения многочисленных нарушений.

Лагерь не был внесён в реестр официальных организаций отдыха и оздоровления детей.

— Более того, изначально организаторы, точнее физлицо, как организатор программы летней психологической школы, уведомили, что в этой программе будут принимать участие только взрослые люди, — рассказывает начальник управления допобразования, социализации обучающихся и молодёжной политики Елена Сидорчук.

По её словам, когда в лагерь нагрянули с проверкой, там было более 30 детей. Кроме того, инспекторы выявили там нарушение санитарных норм и норм пожарной безопасности.

Напомним, пристальное внимание детским лагерям начали уделять после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей, в результате погибли четверо из них. Суд арестовал директора, владельца лагеря и главу отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.