В Кузбассе подросток утонул, пытаясь переплыть реку

В Кемеровской области 17-летний житель Новокузнецка утонул во время купания в реке Кондома на территории парка "Черёмушки". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
— Предварительно установлено, что потерпевший с двумя друзьями отдыхал на водоёме. Подросток предложил доплыть до острова, который располагается примерно в ста метрах от берега, — говорится в сообщении.
Переплыв, молодые люди решили отдохнуть, так как устали и замёрзли. Потерпевший же решил вернуться в одиночку. Его приятели попросили отдыхающих помочь им перебраться на другой берег, те вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, переправив ребят, обнаружили одежду третьего подростка. Его самого нигде не было.
В результате поисков тело юноши было найдено на дне реки в 20 метрах от острова. Отмечается, что пляж не приспособлен для купания. По факту гибели подростка ведётся доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что на пляже во Владивостоке за полтора часа утонули трое мужчин.
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