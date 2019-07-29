Умер старший брат короля Саудовской Аравии

Старший брат короля Саудовской Аравии Салмана принц Бандар ибн Абдул Азиз Аль Сауд скончался в субботу, 28 июля. Об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на Королевский суд.

В заявлении Королевского двора также говорится, что прощание с принцем состоится в понедельник, 29 июля. Именно в этот день прозвучит похоронная молитва за его душу в мечети аль-Харам (Заповедной мечети). Отметим, что крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба, расположена в Мекке.

В Королевском дворе не уточнили причину смерти принца, однако, по заявлениям местных СМИ, Его Высочество имел серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего тяжело болел в течение последних лет.

Бандар бен Абдул Азиз, родившийся в 1923 году, по собственному желанию был исключён из линии престолонаследия. Был генеральным директором Министерства внутренних дел, других официальных постов в королевстве не занимал.