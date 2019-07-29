Звезда "Универа" Хилькевич обратилась к психологу

Актриса пояснила, что начала узнавать, понимать, слышать и слушать себя, нашла свои слабые места и пыталась их проработать.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич из-за "внутренних трансформаций" обратилась к психологу. По итогам часовой беседы специалист заявила, что актриса здорова и способна самостоятельно справиться со всеми изменениями, пишут "Дни.ру".

— Вот как бывает, сама в шоке. В чертовски приятном шоке, — написала Хилькевич в посте в "Инстаграме".

Актриса отметила, что психолог, к которому она обратилась, "опытный, с большим бэкграундом и стоимостью".

Напомним, недавно Хилькевич обокрали в Париже — прямо у Эйфелевой башни стащили её телефон.