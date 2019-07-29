Россия возрождает полки, расформированные при Горбачёве

Вооружённые силы России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, большинство которых было расформировано ещё в 1989 году при Михаиле Горбачёве. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

— В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту, — заявил он в интервью газете "Красная звезда".

Недавно в армии появился свой инженерный полк, сообщил Колотовкин. Он добавил, что полк оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца.