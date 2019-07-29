В Татарстане пьяный машинист на частном тепловозе врезался в другой локомотив

На месте происшествия была обнаружена полуторалитровая пластиковая бутылка со спиртосодержащей жидкостью.

В Татарстане в 30 километрах от Набережных Челнов произошло столкновение двух тепловозов. Как стало известно Лайфу, виновник инцидента — машинист ООО "Промтранс-А" — попытался договориться со своим коллегой из РЖД, а после получения отказа сбежал.

Столкновение произошло днём 27 июля, когда принадлежащий РЖД тепловоз без состава остановился, чтобы пропустить пригородный поезд. Спустя примерно час машинист почувствовал удар, доложил о случившемся дежурной по станции и вышел из тепловоза для выяснения причин произошедшего.

Мужчина увидел, что в его тепловоз врезался другой, принадлежащий частной компании. Машинист частного тепловоза предложил коллеге "договориться на месте", но тот отказался. После этого предполагаемый виновник столкновения, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места происшествия.

В ходе осмотра места инцидента рядом с тепловозом частной компании были найдены полуторалитровая пластиковая бутылка со спиртосодержащей жидкостью и полуторалитровая бутылка из-под пива.

Скрывшийся с места происшествия машинист был задержан в Нижнекамске. Для дальнейшего разбирательства и медицинского освидетельствования его в сопровождении сотрудников полиции везут в Набережные Челны.