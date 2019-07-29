Египетский консул в Испании напал на жену и дочь в торговом центре

Жена дипломата отказалась подписывать жалобу после беседы с сотрудниками посольства.

Консул Египта в Испании напал на свою жену и 14-летнюю дочь в одном из торговых центров Мадрида. Об этом сообщает интернет-издание El Diario.

Мужчину доставили в отделение полиции, но не смогли привлечь к ответственности. По данным издания, он является египетским "дипломатом номер два" в Испании.

Консул сообщил прибывшим сотрудникам гражданской гвардии о своём дипстатусе, после чего его доставили в отделение полиции для проверки информации. Туда же прибыли и сотрудники посольства. Правоохранители уже подготовили жалобу по форме гендерного насилия, но жена нападавшего отказалась подписывать её после беседы с дипломатами. По данным полиции, это не первый случай насилия в семье консула.