Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве у бара в Иванове

В момент преступления мужчина был одет в тёмную футболку с белой надписью и красным символом посередине.

УМВД России по Ивановской области публикует фотографию подозреваемого в убийстве у входа в бар "Рокко". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемый — Анатолий Грудистов 1986 года рождения. На вид ему 35–45 лет, рост составляет порядка 190 сантиметров, телосложение плотное, волосы тёмные и короткие. В момент преступления был одет в тёмную футболку с белой надписью и красным символом посередине, тёмно-синее трико или джинсы, тёмно-синие туфли или кроссовки.

— Просьба ко всем, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить в полицию по телефону: 8 (4932) 527 — 002, 527 — 339, — говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт начался после того, как одна из посетительниц пожаловалась своему парню на приставания пьяного мужчины. Молодой человек приехал защитить её вместе с приятелем, который в ходе возникшей драки и застрелил обидчика, а потом сбежал. Лайф публиковал видео с моментом убийства, данные кадры не рекомендуются к просмотру лицам младше 18 лет.