Росстат назвал число бедных в России, но не всё так просто

В отчёте содержатся лишь промежуточные данные за первый квартал текущего года. Но корректная оценка возможна лишь по итогам 2019-го, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года составил 14,3%, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Получается, что число бедных россиян за год выросло с 20,4 млн до 20,9 млн человек. Однако эксперты объясняют: такая статистика вовсе не означает ухудшение ситуации с уровнем жизни в нашей стране.

По словам специалистов, первый квартал каждого года является самым низкодоходным за 12 месяцев. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов был выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель, объясняет директор Центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Гергий Остапкович.

— Во-первых, необходимо учитывать "сезонность" — начало года, зима, праздники и так далее, — говорит эксперт. — Во-вторых, существенный — более чем на 7,12% — рост самой величины прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом прошлого года. Этот рост превышает показатели инфляции, которые в годовом выражении составили 5,2%. Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные — примерно соответствующие первому кварталу 2018 года.

Уровень бедности, по словам Остапковича, всё же определяется доходами за год, а не за один квартал. И если смотреть на итоговые данные за 2018 год, то они подтверждают устойчивое ощущение экспертов, что в прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3–4 года.

— Например, за год около двух миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя ещё в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%, — отмечает он.

Представители Росстата также отмечают, что "корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов".

Ранее эксперты составили рейтинг самых богатых и бедных регионов страны. Оказалось, что больше всего граждан, находящихся за чертой бедности, проживают в Туве и Ингушетии.