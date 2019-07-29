В Казани девушка танцами помяла крыши авто и сама пришла в полицию

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Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины.

Жительница Казани, устроившая танцы на крышах машин, сама сдалась полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В отдел полиции обратился 32-летний местный житель, пояснив, что обнаружил повреждения на своём автомобиле. Опросив очевидцев, полицейские установили, что на крыше машины танцевала неизвестная девушка.

После того как видеозапись получила резонанс в социальных сетях, 19-летняя девушка сама пришла в полицию и призналась в содеянном. По факту повреждения автомобиля назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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