На Урале дети с пистолетом напали на продавца магазина игрушек — видео

К счастью, оружие оказалось ненастоящим. Одного из ребят женщине удалось задержать.

В Екатеринбурге двое мальчиков семи и восьми лет открыли стрельбу из игрушечного пистолета по продавцу, которая вместе с коллегами заподозрила их в кражах. Правоохранители начали проверку произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

Судя по появившейся в Сети записи, один из ребят наставил на женщину оружие, после чего та решила заблокировать дверь в магазин. Одному из нападавших удалось вырваться и сбежать, а другого продавец задержала.

— Сотрудники полиции из подразделений по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Екатеринбурга сейчас проводят профилактическую работу как с самими подростками, так и с их родителями, — пояснил Горелых.

Он отметил, что мальчика, который обстрелял продавца, скорее всего, поставят на профилактический учёт.

Ранее Лайф рассказывал, как в Киеве злоумышленникам с игрушечным пистолетом удалось ограбить магазин.