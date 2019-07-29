На Сахалине автомобильного вора настиг "народный суд" в виде зелёнки

Местные жители не стали вызывать полицейских, ограничившись народным наказанием.

В Южно-Сахалинске автомобильного вора раздели и обмазали зелёнкой. Видеоролик с неудачливым злоумышленником разошёлся по соцсетям.

На кадрах видно, как мужчина с измазанным зелёнкой лицом и руками стоит возле автомобиля Subaru Legacy, а на спине у него красуется надпись "Барыга в жизни".

Как сообщает интернет-портал ASTV, молодой человек вскрывал автомобили в поисках вещей, которые можно продать. Во время очередной кражи злоумышленника поймали и наказали местные жители. По его словам, на Сахалин он прибыл из Казахстана. Отмечается, что в полицию сахалинцы обращаться не стали.