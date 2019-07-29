Два человека погибли, катаясь на гидроциклах в Сочи

Тела отдыхающих уже извлекли из воды, их личности пока не установлены. По предварительной информации, погибшие были пьяны.

На пляже в Адлерском районе Сочи двое мужчин погибли во время катания на гидроцикле, столкнувшись с натянутым между стоящими на якоре катерами тросом.

По данным источника Лайфа, отдыхающие сломали шейные позвонки. Тела погибших извлекли из воды, их личности пока не установлены.

При этом паблик "Инцидент Сочи" сообщает, что мужчины погибли в результате столкновения водных мотоциклов. Отмечается, что реанимировать отдыхающих пытались врачи, однако их усилия оказались тщетными. Уточняется, что погибшие находились на воде в состоянии алкогольного опьянения.